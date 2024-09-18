Тестовые показы «Громовержцев» прошли успешно

Во время свежего интервью актёр Дэвид Харбор рассказал о тестовых показах фильма «Громовержцы». По его словам, они прошли успешно, а посмотревшие хорошо отозвались о ленте.

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Харбор отметил, что картина сможет удивить зрителей. Притом речь как про фанатов картин Marvel Studios, так и про обычных зрителей.

Я думаю, фильм действительно удивит всех зрителей.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач и борьбы со злом. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры

«Громовержцы» должны выйти в США 5 мая 2025 года.