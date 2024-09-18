В Гаване начнутся съемки остросюжетного боевика «Гуантанамера»

Съемочная группа нового российского остросюжетного боевика "Гуантанамера", который должен выйти на экраны в 2025 году, в эти дни прибывает в Гавану. Об этом сообщил президент Кубинского института кинематографического искусства и промышленности (ICAIC) Алексис Триана, выступая на пресс-конференции, посвященной Неделе мосфильмовского кино, которая пройдет в Гаване 19-22 сентября.

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"Съемочная группа "Гуантанамеры" в составе 30 человек уже прибывает, скоро вы сможете наблюдать съемки на улицах Гаваны", - сказал Триана.

Он уточнил, что на Кубе пока картина будет сниматься только в столице.

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли также отметил в комментарии корреспонденту ТАСС, что "процесс съемок картины пошел", со стороны посольства "было оказано полное содействие".

"Как уже сказал Алексис Триана, в ближайшее время ожидается приезд съемочной группы в составе 30 человек, - подтвердил Коронелли. - Надеюсь, что в 2025 году мы сможем посмотреть этот фильм".

Говоря о других совместных российско-кубинских проектах в области кино, глава ICAIC сообщил, что также есть идея создать комедийную картину под названием "Волга" в Варадеро" о приключениях, связанных с машиной советской марки, на известном курорте Острова свободы.

"Не буду пока распространяться о деталях, это только проект", - уточнил Триана.

Глава ICAIC недавно посетил Россию с визитом в составе делегации под руководством министра культуры Кубы Алпидио Алонсо Грау, который принял участие в X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. В рамках форума состоялась встреча Грау с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Ранее она сообщила, что в ходе ее переговоров с кубинским министром обсуждались разные аспекты российско-кубинского сотрудничества, в том числе в сфере кино.

Триана на пресс-конференции в Гаване отметил, что визит кубинской делегации в Россию был очень продуктивным.

"Между двумя странами есть большие возможности для сотрудничества, мы очень заинтересованы в том, чтобы российское кино показывали на Кубе, а кубинское - в России", - сказал он.

Фильм "Гуантанамера"

Картина "Гуантанамера" режиссера Сергея Мокрицкого была представлена в Фонде кино в июле 2023 года. Фильм задуман как остросюжетный боевик. Согласно сюжету, популярная девушка-блогер, прилетев на Кубу, против своей воли оказывается замешанной в загадочной истории с пропажей документа, за которым уже давно охотятся спецслужбы, контрабандисты и бывший шпион - по совместительству дед главной героини. Ранее сообщалось, что съемки картины начнутся на Кубе в 2024 году. Премьера фильма планируется в 2025 году.