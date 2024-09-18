Калифорния ограничила использование ИИ в кино в отношении умерших актеров

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал два закона, ограничивающих использование в кинопроизводстве изображений и голоса актеров, в том числе после их смерти. Об этом сообщила Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA).

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В ее заявлении уточняется, что правовые акты приняты для защиты интересов представителей киноиндустрии от потенциальных рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве. Согласно одному из новых законов, использование цифровой копии голоса или изображения внешности актера разрешается только в тех случаях, когда интересы артиста представляет юрист или профсоюз. Отмечается, что это первый подобный правовой акт, принятый в США.

Второй подписанный закон запрещает использование цифровых копий голоса или изображения умершего человека без согласия его наследников. Принятая норма отменяет существовавшие ранее исключения для продукции кинематографа, телевидения и других форм аудиовизуальных произведений.

"Искусственный интеллект представляет угрозу не только для артистов индустрии развлечений, но и для работников всех сфер деятельности, во всех индустриях повсеместно", - считает председатель SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

В 2023 году в Голливуде прошли организованные SAG-AFTRA забастовки актеров, требовавших ограничения использования ИИ в кинопроизводстве. Во время манифестаций фактически остановилось все производство в киноиндустрии США. Актеры также требовали увеличения зарплат и компенсаций переработок. В Калифорнии находятся самые крупные киностудии США, в том числе Paramount, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros. и другие.