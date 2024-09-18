Мальдивы снимут фильм об островах в сотрудничестве с Голливудом

Власти Мальдивской Республики обсуждают с Голливудом совместный проект по созданию фильма о Мальдивах для продвижения инвестиционной и туристической привлекательности страны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр экономики страны Мохамед Саид.

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По его словам, правительство предпринимает значительные усилия по содействию инвестициям на Мальдивах. В рамках этой работы появилась идея создания фильма об островном государстве в сотрудничестве с американскими кинопродюсерами.

"Мы отправили письмо автору "В поисках Немо", - сказал он, пояснив, что ранее создатели этого популярного мультика приезжали на Мальдивы и сейчас планируют новую поездку.

Как считают власти островного государства, фильм поможет продемонстрировать инвестиционные возможности Мальдив всему миру.

Власти южно-азиатской страны рассчитывают, что в 2024 году им впервые в истории удастся преодолеть показатель в 2 млн туристов в год. В прошлом году острова посетили 1,8 млн гостей, в 2022 году - 1,6 млн. В настоящее время на Мальдивах действуют 174 курорта, 855 мини-отелей и 15 больших гостиниц.

Согласно последним данным Минтуризма республики, за 2024 год страну посетили уже более 1,4 млн иностранных гостей. Первенство по числу туристов на Мальдивах сохраняет Китай. По информации ведомства, архипелаг в 2024 году принял уже более 208 тыс. туристов из КНР. На втором месте находится Россия с почти 155 тыс. туристов. Число гостей из Великобритании составило 122 тыс.