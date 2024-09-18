Как продвигается работа над вторым сезоном «Сегуна»

«Сёгун» — примечательный сериал, который стал одним из главных сюрпризов этого года. Шоу стало триумфатором на «Эмми-2024», завоевав 18 наград.

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В свежем интервью глава FX Джон Ландграф рассказал о том, как продвигается работа над вторым сезоном шоу. По его словам, сейчас команда выбирает стиль, в котором развернётся повествование нового сезона. Джон подчеркнул, что ведётся работа над сценарием и другими деталями проекта.

«У нас всё идёт хорошо, процесс продвигается. Появляются сценарии, наброски. Мы пытаемся решить, где мы будем это снимать, будем ли мы снимать в той же манере и в том же месте».

Получит ли «Сёгун» третий сезон, пока можно только гадать. Но авторы вряд ли захотят оставлять такое популярное шоу без дела.