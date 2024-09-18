Рецензия на сериал «Комбинация»

Показ сериала «Комбинация» (2024, режиссёр – Никита Власов, в главных ролях – Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Владимир Канухин и др.) начал онлайн-кинотеатр Wink 6 сентября 2024 года.

© Кадр из трейлера сериала "Комбинация"

Смотреть музыкальные байопики бывает мучительнее, чем спортивные драмы. Для этих жанров характерно огромное количество штампов, и кинематографисты обычно пытаются использовать примерно все. Главные герои фильмов про поп-звёзд обязательно должны мечтать о славе и произносить пафосные речи о том, что обязательно добьются, а путь в знаменитости непременно должен соответствовать одномерным зрительским представлениям (которые только добавляют штампов). Что делать талантливому режиссёру, взявшемуся за байопик? Добавить к обязательной программе какую-то произвольную – например, сказочную часть, как в сериале «Король и Шут», или лихой монтаж при смене эпох, как в «Рокетмене». Но далеко не все могут себе позволить выходку Эла Янковича, байопик про которого начинается по классике уныло-пасторально, а потом превращается в дикий боевик, не имеющий почти ничего общего с реальной биографией Странного Эла.

Режиссёр и соавтор сценария «Комбинации» Никита Власов точно знал, что про эту группу нельзя снимать банально. В череде звёзд «кооперативного попса» конца 80-х они выделялись не только запоминающимся двухголосьем, но и ироничными текстами. Привязчивые мелодии не позволяли песням скатиться в фельетонность (чем тогда грешили многие ныне забытые группы), и хиты «Комбинации» и сегодня воспринимаются с улыбкой, а не только с ностальгией по ушедшей молодости.

Что придумал Власов, чтобы это подчеркнуть? Во-первых, он выдвинул на первый план Никиту Кологривого, который по сценарию играет Александра Шишинина, а по сути – Остапа Бендера. Он, конечно, произносит все положенные глупости про завоевание мира с помощью музыки, но при этом развивает кипучую деятельность, проворачивает комбинации, (прохин)действует, получает по морде, соединяет несоединимое, уговаривает каждого ему помочь и попадает в дурацкие ситуации. Реальный Шишинин был убит в 1993 году, составив перед этим список своих врагов (несмотря на это, следствие так и не выяснило, кто его «заказал»). Создаётся ощущение, что не в меру витальный сериальный Шишинин тоже выживет, как Остап, убитый в финале «12 стульев» и воскресший в «Золотом телёнке».

Во-вторых, режиссёр усилил контраст между двумя солистками – Алёной Апиной (Анастасия Уколова) и Татьяной Ивановой (Елизавета Базыкина). На сцене они вполне себе спелись и друг друга дополняли, а в сериале они будто из разных миров. Таня ругается матом, дерётся и дружит с саратовскими бандитами, Лена читает книжки и хочет поступать в консерваторию. Сериал стал бы бенефисом Кологривого, если бы не постоянные пикировки девиц, одна из которых играет «принцесску», а вторая – хабалку. Композитор Виталий Окороков в исполнении Владимира Канухина выглядит довольно нелепым персонажем, то есть живые герои этой истории должны при просмотре включить самоиронию на максимум.

В-третьих, от штампов спасает монтаж. У героя Кологривого рано появилась видеокамера, на которую он всё время что-то снимает. Сериал тоже порой напоминает приёмы home video с рваными кусками, лирическими отступлениями и сценами, которые динамики ради порезали на трёхсекундные фрагменты. Ход спорный, но, на мой взгляд, он тоже освежает повествование (вот только бы им не злоупотреблять).

Кстати, Аскар Ильясов играет в сериале Бари Алибасова, руководителя рок-группы «Интеграл», работавшей при Саратовской филармонии. Бари Каримыч здесь молод, вальяжен, волосат и в исполнении Ильясова больше напоминает Филиппа Киркорова.

Оценка: 7 из 10.