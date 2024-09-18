По игре The Sims снимут фильм

По компьютерной игре The Sims снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает Deadline.

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Студия Amazon MGM подтвердила, что разрабатывает полнометражную адаптацию игровой франшизы. Подробности сюжета фильма на данный момент держатся в тайне. При этом известно, что режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая снимала сериал «Локи».

Ранее сообщалось, что актер Чарли Ханнэм исполнит роль известного маньяка Эда Гейна в третьем сезоне сериала «Монстр».

The Sims — компьютерная игра в жанре симулятора жизни, разработанная компанией Maxis и изданная Electronic Arts. Она позволяет игрокам создавать и управлять виртуальными персонажами (симами), которые живут своей жизнью, взаимодействуют друг с другом и с окружающим миром.