Пять российских сериалов, о которых будут говорить этой осенью

Осень нынешнего года урожайна на сериалы. Пока зрители уже смотрят такие премьерные проекты, как "Хор", "Нинель", "Комбинация", "Игры", "Третье сентября", в Сочи на Розе Хутор новинки осени представили на Третьем фестивале "Новый сезон". Всего в программу вошло 16 сериалов, обозреватель "РГ" посмотрела их все и выбрала пятерку. Это сериалы, которые и она сама хочет посмотреть дальше (на фестивале показывали две серии), и другим посоветует.

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"Последний богатырь. Наследие"

Режиссер Антон Маслов;

Где смотреть - в онлайн-кинотеатрах Start и Okko с 27 сентября.

Многосерийная сказка - продолжение трех фильмов успешной российской франшизы "Последний богатырь". Такого масштаба сказочных сериалов в стране еще не делали. При том, что над этим проектом работал режиссер знаменитой мистической сериальной саги "Вампиры средней полосы". 13 сценаристов придумали историю о том, как у Ивана с Василисой в Белогорье выросли две дочки - богатырка Марья и колдунья-неудачница Софья. Недобрый колдун Северин с ледяным посохом пытается приблизить наступление темных времен. Но земли Белогорья защищают Яга и Водяной, волшебник Белогор и Финист - Ясный сокол. И конечно же, Марья и Софья и наследник Белогора Цвырь. Появляется новый персонаж Соловей-разбойник, который свистит сразу в пять свистков. На стороне добра и Колобок.

Сериал получил на фестивале Спецприз. Голосуют по правилам сами зрители.

"Аутсорс"

Режиссер Душан Глигоров;

Где смотреть? Онлайн-кинотеатр Okko. Точная дата выхода пока неизвестна.

Сериал рассказывает историю, которая произошла в середине 90- х, когда смертная казнь еще была разрешена. В тюрьме специального назначения на Камчатке появляется новый сотрудник (в этой роли - Иван Янковский). Ему вместе с коллегами предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Проработав некоторое время, Костя предлагает другим надзирателям, врачу и прокурору бизнес-план. Он считает, что именно близкие жертв имеют право на исполнение наказания, а некоторые даже готовы заплатить, чтобы покарать преступников своими руками. Отдавать убийства смертников на аутсорс - это может быть очень выгодно.

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Сериал "Аутсорс", который поднимает проблему смертной казни, назван на фестивале самым ожидаемым.

"Аутсорс" назван на фестивале "Самым ожидаемым сериалом" - это приравнено к главному призу.

"Танго на осколках"

Режиссер Сергей Сенцов;

Где смотреть? Онлайн-кинотеатр Kion с 1 ноября.

Авторский стильный проект с Юлией Снигирь в главной роли. Ее героиня - Нора - теряет мужа. Выясняется, что тот вел двойную жизнь. У него была другая женщина, и он посещал в танцклассе уроки танго. Нора начинает свое расследование, причем муж все время незримо для остальных присутствует в ее жизни. Нора сама начинает учиться танцевать танго и открывает новую себя. Двое детей - сын и дочь - поражаются переменам, которые происходят в их маме.

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В сериале "Танго на осколках" героине изменял муж. Тайком ходил на уроки танго с другой.

"Дети перемен"

Режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова;

Где смотреть? Онлайн-кинотеатры Start и Wink. Точная дата выхода пока неизвестна.

Восьмисерийная криминальная драма снова переносит зрителя в 90-е. Флора в исполнении Виктории Исаковой - главная героиня, по профессии - водитель троллейбуса. Ее дети - трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Петр становится криминальным элементом, при этом увлекается оперным пением, Юра - уязвимый и ранимый художник. Руслан продаст все, что можно, потому что его папа - продавец на рынке...

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"Дети перемен" - попытка переосмыслить 90-е. У матери трое детей: торгаш, бандит и художник.

"Подслушано в Рыбинске"

Режиссер Петр Тодоровский;

Где смотреть? Онлайн-кинотеатр Premier. Точная дата выхода пока неизвестна.

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Антон Васильев в сериале "Подслушано в Рыбинске" - в роли телеведущего, но его персонаж - неоднозначен, как и главный герой Юра-журналист. Фото: Антон Васильев в сериале "Подслушано в Рыбинске" - в роли телеведущего, но его персонаж - неоднозначен, как и главный герой Юра-журналист.

В центре истории коллега - журналист Юра (Тимофей Трибунцев) из газеты "Волжский вестник". Дочь его не уважает. Жена собирается уйти к другому. Начальник хочет уволить. Внезапно с Юрой начинают случаться припадки: его посещают видения - убийства, которые произойдут в тихом с виду городе.