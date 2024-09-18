Кто скрывался под маской синего медведя в сериале «Амура»

Официальный постер экшн-драмы "Амура" раскрыл личность актера, скрывавшегося под маской синего медведя. Невероятно, но факт - им оказался Юрий Колокольников, исполнитель одной из главных ролей.

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Ранее синий медведь мелькал в опубликованном трейлере, а также появлялся на улицах Москвы и на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Даже стал героем мемов в социальных сетях.

По сюжету сестры-близнецы Аня и Надя (обеих играет Алена Михайлова) с детства привыкли заботиться друг о другие и оберегать от опасностей. Но затем пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. И вот Аня получает тревожное сообщение, после которого срывается в Японию - на помощь сестре. Там ей вместе со своим бывшим возлюбленным - бойцом MMA Никитой Ермаком (Юрий Колокольников) - предстоит бросить вызов самой якудзе.

Режиссерами сериала выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенев.

Также в ролях: Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие.

Первые серии выйдут в онлайн-кинотеатре KION уже 1 октября.