Появились новые кадры из фильма «Приключения Паддингтона 3»

Кинокомпания StudioCanal представила новые кадры из фильма «Приключения Паддингтона 3» — продолжения знаменитых фильмов о дружелюбном медвежонке. Премьера ленты в России состоится 28 ноября, за полтора месяца до мирового релиза.

© Чемпионат.com

По сюжету третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

К главной роли вновь вернётся Бен Уишоу, а в фильме также сыграют Имельда Стонтон («Корона»), Антонио Бандерас («От заката до рассвета»), Оливия Колман («Корона») и другие актёры. Режиссёром выступил Дагал Уилсон, ранее он снимал клипы для популярных британских музыкантов.

Новые кадры из фильма «Приключения Паддингтона 3»

© Studiocanal

© Studiocanal

© Studiocanal