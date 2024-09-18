Опубликован трейлер нового фильма Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным

Неутомимый и вездесущий режиссёр и продюсер Сарик Андреасян добрался и до темы Великой Отечественной войны.

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Опубликованы первые постер и трейлер фильма "Война и музыка" (не путать с "Войной и миром" - ведь за эпопею Л.Н. Толстого Сарик тоже недавно взялся) с Павлом Прилучным.

В центре сюжета оказываются деятели культуры - музыканты, оказавшиеся в окопах Второй мировой.

В ролях также: Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Алексей Кирсанов, Ольга Волкова, Лиза Моряк, Анна Егоян, Зепюр Прилучная, Олег Каменщиков, Михаил Тарабукин, Павел Комаров, Евгений Шириков, Николай Шрайбер, Антон Левин, Вячеслав Тимербулатов, Микаэл Джанибекян, Марджан Аветисян, Григорий Габриэлян, Гамлет Чобанян.

Премьера - 30 января 2025 года.