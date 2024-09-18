Тимур Вайнштейн рассказал о создании фильма «Руки Вверх!»

Фильм о группе Сергея Жукова может стать событием, сравнимым с его аншлагами, сказал в эфире НСН Тимур Вайнштейн, объяснив, что это «не «пародия, а история жизни».

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Съемки фильма «Руки Вверх!» были идеей Сергея Жукова, а исполнитель главной роли оказался похож на музыканта энергетикой, заявил в интервью НСН генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, являющийся также продюсером этой картины.

Премьера фильма «Руки Вверх!» в кинотеатрах намечена на 10 октября. Его режиссером выступил Аскар Узабаев, а главную роль «молодого Жукова» сыграл 26-летний Влад Прохоров. Сам Сергей Жуков также появляется в картине о его группе.

«Идея фильма о легендарной группе "Руки Вверх!" буквально витала в воздухе — это всеми любимая группа, которая собирает бесконечные аншлаги по всей стране и в Лужниках. Конечно, все понимали, что фильм может стать таким же событием. Сергей Жуков долго вынашивал эту идею, и мы благодарны ему, что он доверил возможность сделать такое кино именно нам. Сергей Жуков — профессионал своего дела, и он прекрасно понимает, что для успеха проекта важно доверять экспертам в каждой области. Поэтому съемки фильма стали результатом плодотворной и, главное, командной работы», - сказал Вайнштейн.

По его словам, исполнителю главной роли «потрясающе удалось» передать энергетику лидера группы «Руки Вверх!»

«На главную роль претендовало много кандидатов, но, как и на любом кастинге, их число постепенно сокращалось, в итоге осталось всего два претендента. Наш выбор пал на Влада Прохорова, так как он, по мнению всей съёмочной группы и самого Сергея Жукова, по энергии очень похож на героя. Именно по энергии, потому что вопрос же не в схожести. Это не пародия — это история жизни, история создания группы, необходимо было именно передать энергию героя, и Владу Прохорову это потрясающе удалось», - подчеркнул продюсер.

Вайнштейн отметил, что создатели картины рассчитывают на внушительные кассовые сборы, напомнив об аншлагах на концертах Жукова.

«С момента своего появления в 1990-х "Руки Вверх!" остаются самой популярной группой в России. Мы понимаем это по количеству гастролей, по количеству зрителей, которые посещают их концерты. До сих пор Сергей собирает не просто полные залы — он собирает аншлаги на стадионах. В 2024 году он в третий раз подряд собрал аншлаг в Лужниках, то есть практически 250 тысяч человек посетили его концерт в Москве. Это невероятно! Это рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить в ближайшей перспективе. Поэтому совершенно очевидно, что мы рассчитываем на внушительные сборы и уверены, что потенциал у фильма действительно огромен», - заключил собеседник НСН.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что ставки киноиндустрии на фильм о группе Сергея Жукова «достаточно высоки», несмотря на существенный кассовый недобор картины «Тур с Иванушками» о другой известной поп-группе.

В онлайн-кинотеатре Start отмечали, что фильм «Руки Вверх!» снимался в Самаре, Сочи, Москве и Димитровграде. Лидер группы Сергей Жуков выступил продюсером, композитором и соавтором сценария, сыграв себя во взрослом возрасте. Роль Жукова-ребенка досталась четырнадцатилетнему сыну самого исполнителя Энджелу.