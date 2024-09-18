Вышел трейлер «‎Ивана Царевича и Серого Волка 6»‎ с Ефремовым и Боярским

Опубликованы новый постер и тизер-трейлер мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 6".

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Синопсис ленты такой: Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону честь Тридевятого царства, но исполняющая желания Щука вдруг пропала! Спасать положение приходится Ивану, Серому Волку и Василисе.

Никита Ефремов - традиционно на озвучке Ивана, Александр Боярский - вновь Серый Волк.

Премьера - 26 декабря.