Сериал «‎Спецкоры» выходит в интернет-прокат

Премьера сериала "Спецкоры" (изначальное рабочее название "Новые русские СМИ") о российских специальных корреспондентах, работающих в зарубежных корпунктах и освещающих ключевые события современной истории, состоится 19 сентября в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании "Триикс медиа", занимавшейся производством картины.

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"Для нас было очень важно показать истории российских журналистов, каждый день рискующих жизнью в горячих точках по всему миру, - отметила генеральный продюсер "Триикс медиа" Инесса Юрченко. - Их смелость и отвага вдохновляет нас, наши репортеры всегда в центре событий, именно там, где нужна четкая и объективная информация. О таких примерах стойкости и приверженности своему непростому, но очень нужному делу необходимо рассказывать посредством искусства кино".

Сюжет сериала охватывает такие события, как "арабская весна", "евромайдан", попытка госпереворота в Турции, провокация в сирийской Думе, а также протесты в Белоруссии. Над сценарием работал писатель, журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов.

Режиссером сериала выступил Денис Нейманд.

"У проекта есть главная особенность. Его герои становятся участниками реальных событий в разные годы начала ХХI века, которые повлияли на ход мировой истории, - рассказал режиссер. - Учитывая наше желание передать достоверность произошедшего через художественные образы, потребовалось глубокое осмысление данных событий".

Главный герой "Спецкоров" - назначенный главой ближневосточного бюро телеканала NRM Максим Потапов, роль которого исполнил Петр Рыков. Также в сериале снялись Анна Попова, Виктория Маслова, Сергей Векслер, Нодар Джанелидзе, Юлия Бойкова, Олег Абалян, Сергей Агафонов и другие актеры.

Картина состоит из восьми серий. Первые две из них можно будет посмотреть бесплатно в официальных аккаунтах "Триикс медиа" в соцсети VK и на видеохостинге Rutube. Полностью сериал выйдет в одном из российских онлайн-кинотеатров по подписке.

О кинокомпании

"Триикс медиа" - одна из крупнейших российских продюсерских компаний полного цикла, созданная в 2006 году. Снятые ею фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным "Национальной медиа группы", находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.