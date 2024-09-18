Папич назвал лучший фильм всех времен

Один из самых неординарных стримеров современности Виталий Arthas Цаль назвал один из лучших фильмов за всю историю, который оказал на него наибольшее влияние.

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Раньше Папичу казалось, что этой картиной является «Бойцовский клуб», однако с возрастом точка зрения поменялась. Теперь стример считает, что первое место занимает «Форрест Гамп», так как он наглядно показывает, как правильно жить эту жизнь.