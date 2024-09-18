Папич назвал лучший фильм всех времен — он показывает, как правильно жить
Один из самых неординарных стримеров современности Виталий Arthas Цаль назвал один из лучших фильмов за всю историю, который оказал на него наибольшее влияние.
Раньше Папичу казалось, что этой картиной является «Бойцовский клуб», однако с возрастом точка зрения поменялась. Теперь стример считает, что первое место занимает «Форрест Гамп», так как он наглядно показывает, как правильно жить эту жизнь.
«Форрест Гамп» – топ-1, однозначно. Это чуть ли не лучший фильм всех времен. Он просто показывает, как правильно жить: забивать на окружающих и не заботиться об их мнении, негатив не воспринимать, потому что это просто мусор. Не должны какие-то ублюдки определять, что есть правильно или неправильно, когда они сами неправильные».