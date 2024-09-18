Расписание выхода фантастического сериала «Подростки в космосе»
Уже 3 октября состоится премьера сериала «Подростки в космосе». События шоу развернутся в 2054 году, когда на Земле началась экологическая катастрофа. Группа подростков отправляется в космос, где она попытается найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. В день релиза можно будет посмотреть сразу две серии, а финал состоится 14 ноября.
Расписание выхода сериала «Подростки в космосе»
- 1-я серия — 3 октября;
- 2-я серия — 3 октября;
- 3-я серия — 10 октября;
- 4-я серия — 17 октября;
- 5-я серия — 24 октября;
- 6-я серия — 31 октября;
- 7-я серия — 7 ноября;
- 8-я серия — 14 ноября.