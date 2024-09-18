Сцена погони на шоссе в фильме «Матрица: Перезагрузка» — одна из самых зрелищных и сложных в киноиндустрии, ее съемки были настоящим техническим вызовом.

Вместо того чтобы использовать уже существующие дороги, создатели фильма построили специальное шоссе длиной около полутора миль на территории бывшей военно-морской базы в Аламиде, Калифорния. Это позволило полностью контролировать процесс съемки, включая безопасность актеров и каскадеров.

Для этой сцены использовалось огромное количество практических эффектов. Несмотря на то, что цифровая графика сыграла ключевую роль, основная часть экшена была снята с реальными автомобилями и трюками.

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После завершения съемок сцены погони, специально построенное шоссе, длиной в полтора мили, было разобрано. Однако создатели фильма не стали просто утилизировать материалы. Около 90% строительных материалов, использованных для возведения этого объекта, были пожертвованы на благотворительные цели. Эти материалы отправились в Мексику, где их использовали для строительства домов в бедных районах.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @kino_infa.