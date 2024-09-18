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Фильм «Ученик» про Дональда Трампа получил возрастной рейтинг «для взрослых»

На этой неделе биографический фильм «Ученик» про Дональда Трампа получил возрастной рейтинг «для взрослых». Эксперты оценили картину подобным образом из-за наличия нецензурной брани, сцен сексуального насилия и употребления наркотиков.

Фильм «Ученик» про Дональда Трампа получил возрастной рейтинг «для взрослых»
© Чемпионат.com

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 24 сентября. Режиссёром выступил Али Аббаси (The Last of Us).

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Дональд Трамп