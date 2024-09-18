Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" пройдет в Перми 24-й раз с 20 по 27 сентября. Традиционно зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую. Всего на площадках "Кристалл-Центра" запланировано 135 показов фильмов в шести кинозалах.

© unsplash

В программу международного конкурса вошли 12 фильмов, снятых в 2023 и 2024 году в Китае, Тайване, Франции, Великобритании, Израиле, Венгрии, Германии, Хорватии, Нидерландах, Киргизии и России. Эти картины погружают зрителей в реальные жизненные истории со всего мира: герои противостоят стихиям в борьбе за существование своей земли ("Против ветра"), борются за семейное счастье ("Нас трое"), осуществляют детские мечты ("Стекло, моя несбывшаяся жизнь") и проявляют преданность своему делу ("Медик").

Кроме международного смотра, проводится национальный конкурс "Российская "Флаэртиана", где собраны лучшие фильмы, соответствующие "флаэртианской" эстетике и снятые на территории России. Также проводится студенческий конкурс, который предоставит возможность познакомиться с лентами самых молодых авторов и увидеть срез проблем, которые их волнуют.

Специальные показы этого года включают программу "Панорама документального кино России", фильмы которой помогут сложить целостную картину того, что волнует современную Россию, что формирует ее культурное и социальное лицо сегодня. Кроме того, зрители увидят фильмы "Замочной скважины времени", "10 лет Студенческому конкурсу", программу фестиваля "Миллениум" и другие.

На "Флаэртиане" пройдут обсуждения фильмов с кинокритиками и ведущими специалистами в сфере кино. Так, пройдет семь обсуждений фильмов с участием кинокритиков в рамках программы "Doc.talk", 13 мастер-классов и лекций с ведущими специалистами в сфере кино, а также семь медиазанятий для детей "Doc.урок".

Кроме просмотра фильмов и посещения семинаров, посетители "Флаэртианы" смогут познакомиться с уникальной фотовыставкой "История: в кругу семьи", которая будет располагаться в холле первого этажа. Выставка, посвященная Году семьи, подготовлена Российским государственным архивом кино,-фото, -фонодокументов и проводится в партнерстве с благотворительным фондом "Семья вместе".