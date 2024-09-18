ТНТ покажет сериал «Убойный отпуск» с Михалковой, Робаком и Аксеновой

Телеканал ТНТ представляет сериал "Убойный отпуск" с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой в главных ролях. Производством сериала из линейки контента KION Originals занималась кинокомпания LOOKFILM.

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В центре сюжета - Рома и Люба. Спустя 30 лет их брак трещит по швам. Их дочь Настя дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель на годовщину, чтобы они наладили отношения и по-настоящему отдохнули. Однако отпуск не задается буквально с первых минут: Рома и Люба ругаются в самолете и решают по приезде развестись.

Весь отпуск им придется играть роль любящих супругов, чтобы не расстраивать беременную дочь, которая беспокоится и звонит каждый час. На курорте появляется красавец-турок Эмин, который начинает активно ухаживать за Любой.

В один момент Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели под утро. Главная сложность заключается в том, что Эмин мертв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и все-таки дать второй шанс их браку.

Также в ролях: Степан Девонин и Алим Хоконов.

Сериал получил приз зрительских симпатий на фестивале "Пилот".

Премьера состоится 23 сентября в 21:00 на ТНТ.