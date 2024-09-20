Atomic Heart получит продолжение в формате фильма

«Кинопоиск» объявил о работе над экранизацией популярного отечественного шутера Atomic Heart. Подробностей грядущего фильма практически нет. Известно лишь, что съемки начнутся уже в следующем году.

Плюс Студия анонсировала экранизацию видеоигры, которая стала одним из самых обсуждаемых игровых релизов в России и мире. Съемки начнутся в следующем году. Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish, создателем видеоигры. Из официального анонса

Сценарий для ленты напишет Роман Кантор, известный по таким фильмам, как «Мастер и Маргарита» и «Серебряные коньки», а также по сериалу «Эпидемия». По его словам, сюжет экранизации будет «связан» с игрой, но «какие-то элементы получат неожиданное для фанатов развитие и проработку».

Дата выхода картины не объявлена, как и актерский состав. Шутер Atomic Heart вышла в феврале 2023 года.

Действие игры разворачивается в альтернативном 1955 году на территории Предприятия 3826.