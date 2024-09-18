У «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы ужасные предпродажи билетов

Эксперт по кассовым сборам фильмов поделился, что картина «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы показывает ужасную статистику предварительных продаж билетов. Отмечается, что из более чем 30 тысяч свободных мест зрители забронировали только 0,8%. По словам специалиста, это худший показатель для фильмов за его практику.

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Лента перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Мировая премьера «Мегалополиса» состоится 27 сентября. Впервые ленту показали в рамках Каннского кинофестиваля.