Стал известен кандидат на место режиссера новой части бондианы

Режиссер Дэмиен Шазелл может стать режиссером следующего фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом сообщают инсайдеры портала World of Reel.

© Lenta.ru

По информации источника, постановщик «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» провел встречу с продюсерами бондианы, в ходе которой обсудил детали грядущего проекта.

Ранее стало известно, что на роль Бонда претендует актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильму «Пипец». Пирс Броснан, воплотивший образ агента в предыдущих фильмах франшизы, прокомментировал его кандидатуру.