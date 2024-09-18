Стал известен кандидат на место режиссера новой части бондианы
Режиссер Дэмиен Шазелл может стать режиссером следующего фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом сообщают инсайдеры портала World of Reel.
По информации источника, постановщик «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» провел встречу с продюсерами бондианы, в ходе которой обсудил детали грядущего проекта.
Ранее стало известно, что на роль Бонда претендует актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильму «Пипец». Пирс Броснан, воплотивший образ агента в предыдущих фильмах франшизы, прокомментировал его кандидатуру.