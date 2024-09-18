$92.70+1.03103.25+1.21
Войти в почту

Офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в общегородском крестном ходе

Более 200 курсантов и офицеров академии прошли по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к площади Александра Невского.

Офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в общегородском крестном ходе
© Министерство обороны Российской Федерации
Фильмы и сериалы
Министерство обороны Российской Федерации: главные новости