Офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в общегородском крестном ходе
Более 200 курсантов и офицеров академии прошли по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к площади Александра Невского.
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