«Смешарики» рассказали, как завоевать сердце дамы

Российская анимационная студия «Петербург» выпустила три новые серии «Смешариков» в рамках проекта «Азбука дружбы народов». Один из трехминутных роликов для детей посвящен аварцам, проживающим в горах Дагестана.

© «Это Кавказ»

Сюжет новой серии, которую можно посмотреть в VK, рассказывает о попытках Бараша завоевать сердце Нюши. На помощь герою приходит аварский пандур. Из трехминутного ролика зрители узнают о сладкой кукурузе, которая является традиционным рецептом горцев, пастухах и их традиционной одежде из овечьей шерсти и шкур, а также об особенностях аварской лезгинки, в которой поднятые руки символизируют крылья орла.

Также «Смешарики» выпустили серии о таких народах России, как коми и чукчи.

Сейчас для просмотра доступны 10 серий проекта «Азбука дружбы народов». Первые семь трехминутных мультиков вышли в 2022 году, их сюжеты посвящены бурятам, татарам, башкирам, народам ханты и манси, калмыкам, марийцам, якутам, а также «кухням народов России».