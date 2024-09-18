В «Кошечках-Собачках» устраивают фотоохоту

Как сделать удачный кадр? Это целая наука, которой фотографы постоянно учатся. А как сделать удачный кадр с редкой хищной птицей? На этот вопрос сможет ответить Жоржик из «Кошечек-Собачек», который самостоятельно получил такой ценный опыт в новом эпизоде под названием «В погоне».

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Что там?

Конкурс фотографий, в котором Жоржик хочет принять участие, поймав в свой объектив редкого синего орла. Задача изначально непростая, а на пути его и Дэна ждёт немало испытаний: то пчелиный улей окажется слишком похож на гнездо, то сам орёл не захочет позировать. Что это — сплошная череда неудач, или везение всё же догонит юного фотографа?

Чему полезному научит эпизод:

Терпенье и труд — банально, но да, всё перетрут;

А если и нет, то удача может помочь!

Вере в себя и свои силы.

Поздравляем Жоржика с победой и гордым званием фотографа, сделавшего лучший кадр с редкой птичкой. И орлу, конечно, спасибо. Чтобы узнать, какие приключения в дальнейшем ждут «Кошечек-Собачек», добавляйте наш сайт в закладки.