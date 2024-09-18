Lionsgate планирует использовать ИИ для создания кино

Медиакомпания Lionsgate, которая обладает правами на такие фильмы как "Джон Уик", "Голодные игры" и "Сумерки", совместно со стартапом Runway разработает модель искусственного интеллекта (ИИ) для генерации контента. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Мы снимаем много боевиков, поэтому приходится взрывать (для съемок - прим. ТАСС) разный реквизит, и это то, чем Runway может заняться", - приводит издание слова вице-президента киностудии Майкла Бернса.

Он объяснил, что сотрудничество с ИИ-стартапом поможет кинокомпании сэкономить "миллионы и миллионы долларов".

Сообщается, что Lionsgate предоставит Runway доступ к своей библиотеке фильмов для разработки индивидуальной ИИ-модели. Технологию можно будет использовать для создания фонов, раскадровок и спецэффектов.

Вице-президент добавил, что подобные шаги предпринимаются для поддержания конкурентоспособности Lionsgate на фоне устремлений Disney и Paramount привлекать ИИ в разработку своей медиапродукции.