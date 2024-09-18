В конкурсную программу фестиваля «КиноБраво» вошли фильмы из 12 стран

В конкурсную программу международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» вошли фильмы из 12 стран. Это ленты, вышедшие в национальный прокат в конце 2023 и в течение 2024 года и ставшие кассовыми хитами.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В частности, в рамках конкурса представят иранскую ленту «Ископаемое» Карима Мохаммада Амини.

От Индии в программу вошёл фильм «Парни из Манджуммела», от Венгрии — картина «Земмельвейс».

Кроме того, в конкурсе участвуют ленты «Игра вслепую» (Египет), «Стражи формулы» (Сербия), «Последний подозреваемый» (Китай), «Угон рейса 375» (Бразилия) и «Ханс переходит Рубикон» (ЮАР).

Также зрители смогут увидеть картины из Таиланда, Эфиопии, Индонезии.

Россию представит фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского.

Ранее сообщалось, что первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» пройдёт в Сочи с 28 сентября по 4 октября. Председателем жюри стал Марко Мюллер — кинокритик, историк кино, продюсер, глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете и худрук международного кинофестиваля в Таормине.