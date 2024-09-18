В Сербии представили документальный фильм Эмира Кустурицы о гонениях на УПЦ

В Белграде в среду вечером состоялась премьера документального фильма "Люди Христовы. Наше время". Создатели картины - всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, продюсер, президент объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге Мирко Раденович и сценарист Йован Маркович.

"Люди Христовы. Наше время" посвящен гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима. Месяц назад Киев фактически поставил украинских православных вне закона. Теперь любые действия приходов или всей Церкви, если они не понравятся властям, становятся поводом для судебного преследования. Более того, даже обычный крестный ход теперь может рассматриваться как "нарушение порядка проведения публичных мероприятий". Параллельно Киев продолжает попытки силовых захватов православных храмов и подвергает священнослужителей уголовному преследованию.

Исторические и духовные предпосылки событий вокруг УПЦ зрителям раскрыл украинский православный миссионер и философ Руслан Калинчук, а священник Николай Могильный рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются на современной Украине. Героями фильма стали также православный священник из итальянской Генуи, философ и поэт Марио Сельвини, один из наиболее авторитетных современных богословов епископ Сербской православной церкви Ириней, доктор философии, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович и музыкальный продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.

Снос храма Рождества Пресвятой Богородицы в американском Уотербери (штат Коннектикут) в 2019 году. Восстанавливать храм, простоявший почти полвека, не стали. Фото: Trida Me Doo / CCK

Важно слушать умных людей и делать выбор для себя

На премьерный показ пришли представители культурных, духовных и общественных кругов из многих стран. По мнению создателей картины, это показывает, что гонения на православную веру на Украине вызывают недоумение и возмущение у людей по всему миру, вне зависимости от их религиозной принадлежности. "Цивилизованные и культурные люди не могут смириться со столь беспримерным попранием свободы совести", - отмечают они.

Православный священник из итальянской Генуи,философ и поэт Марио Сельвини. Фото: Trida Me Doo / CCK

В беседе с "Российской газетой" Мирко Раденович отметил, что ценность картины в том, что она основана на рассказах людей, на себе ощутивших попытки киевских властей попрать религиозные свободы. "Фильм состоит из многих интервью, включая Кустурицу, сербских, российских, украинских, итальянских священников, - указал Раденович. - Мы хотим, чтобы каждый посмотрел картину и начал задумываться о том, что происходит в мире, как быть и как жить дальше". "Важно слушать умных людей и делать выбор для себя, - уверен он. - Происходящее сегодня вокруг Церкви на Украине - это сверхактуально, эти проблемы могут проявиться и в других странах". Именно этим Раденович объяснил большой интерес к фильму и резонанс, который он произвел. "Послание картины - то, что сейчас происходит, допускать нельзя, это ненормально, нечеловечно, - подчеркнул он. - Всегда есть вера в справедливость, она рано или поздно восторжествует". Раденович напомнил, что в Черногории была очень похожая ситуация. "Хорошие, позитивные силы, объединившиеся вокруг Церкви, очень помогли разрешить эту ситуацию, - отметил он. - Чем больше людей будет включено в этот процесс, чем больше они будут информированы, тем больше каждый человек сможет помочь". "Нельзя допускать никаких расколов, конфликтов, тем более связанных с жертвами, как это происходит сейчас на Украине", - уверен Раденович.

Митрополит Лонгин стоит перед силовиками СБУ, которые прибыли для обыска на территории Вознесенского Банченского монастыря УПЦ. 2023 год. Фото: Trida Me Doo / CCK