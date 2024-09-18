Никита Кологривый сыграет в фильме «В августе 44-го»

Фильм "В августе 44-го" выйдет будущей весной. Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на презентации для партнеров, которая состоялась сегодня в Москве.

Он напомнил, что Первый канал принимает активное участие в кинопроизводстве.

Ближайшие два фильма "Любовь Советского Союза" - он выйдет 7 ноября и "В августе 44-го" - новая экранизация произведения Владимира Богомолова. В ней Никита Кологривый сыграет старшего лейтенанта Евгения Таманцева. Поклонники артиста увидят его в непривычной роли.