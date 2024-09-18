В Дагестане снимут фильм о подвиге силовиков в 1999 году

Съемки полнометражного художественного фильма "99-й" о событиях 1999 года начались в Дагестане. Картина рассказывает о подвиге дагестанских полицейских и бойцов Липецкого ОМОНа, отразивших вторжение боевиков в республику, сообщил ТАСС продюсер картины Ибрагим Магомедов.

По его словам, съемки фильма уже стартовали, они будут проходить в нескольких районах Дагестана.

"Часть съемок будет проходить в [селе] Новолаке, часть в [селах] Гунибе, Ботлихе. Главный инициатор, человек, который в первую очередь нас поддержал, это глава Республики Дагестан Сергей Меликов, также поддержали вице-премьер республики Муслим Телякавов, все министерства и ведомства региона", - добавил продюсер.

Планируется, что в большой прокат картина выйдет во второй половине 2025 года.

Продюсеры Ибрагим Магомедов и Бинке Анисимов сообщили о планах снять фильм в Дагестане на встрече с участниками Международного фестиваля "Хранители традиций" в Дербенте. Мероприятие было организовано министерством по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

События августа 1999 года

В 2024 году в Дагестане отмечают 25-летие разгрома международных бандформирований. 7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми тогда на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.