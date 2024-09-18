Вышел финальный трейлер фильма «Джокер 2»

Компания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. В ролике авторы показали множество кадров из здания суда, тюрьмы и несколько музыкальных эпизодов.

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В сиквеле Артур Флек выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера «Джокера 2» в мировом прокате состоится 4 октября. Изначально ленту показали в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.