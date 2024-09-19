Режиссер Владимир Мирзоев рассказал, как создавал «Преступление и наказание»

Владимир Мирзоев рассказал НСН, какая мысль объединила иммерсивное шоу «Преступление и наказание» и одноименный сериал под его руководством.

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В иммерсивном шоу «Преступление и наказание» есть любопытные квантовые эффекты, что создает новый вид искусства на пересечении кинематографа, компьютерной игры и виртуальной реальности, рассказал НСН режиссер Владимир Мирзоев, который выступил постановщиком шоу, а скоро представит также одноименный сериал.

В Москве в особняке «Дашков, 5» при партнерстве с Яндекс Афишей прошла премьера иммерсивного шоу «Преступление и наказание». Зрителей ждало много музыки и вокала, шампанское из рук куртизанок, а также финальная сцена смертной казни на площади, переходящая в рейв. В шоу активно используются язык тела и хореография, а также уникальные костюмы, декорации и спецэффекты. Мирзоев рассказал, в чем главная особенность шоу и грядущего сериала.

Помимо общей сюжетной линии что объединяет шоу и грядущий сериал?

— В спектакле и в сериале есть главная тема, ради которой Федор Михайлович Достоевский затеял свой роман, а я и мои соавторы работали два последних года. Короткая формула звучит так: может ли человек, перешедший на темную сторону Силы, вступивший на путь зла, воскреснуть для жизни в любви и правде. Ответ Достоевского – да, может.

Иммерсивное шоу подразумевает участие в нем зрителей. Как они участвуют?

— В иммерсивном шоу есть любопытные квантовые эффекты. Каждый зритель, перемещаясь в пространстве, видит лишь фрагменты спектакля, и таким образом складывает свой уникальный паззл. Здесь, как и в первой реальности, все время приходится выбирать, на что смотреть, здесь царствуют принцип неопределенности и случай. Кроме того, наблюдатель находится внутри действия, иногда в нескольких сантиметрах от актера. Он может тактильно исследовать реквизит, элементы декорации. Но не касаться актеров. Это ограничение могут нарушить только сами актеры – это их выбор. Не хочу раскрывать все карты, чтобы не испортить игру.

Такой жанр вновь набирает популярность? Он выигрывает по сравнению со спектаклем?

— Это отчасти иной вид искусства. Думаю, его эволюция приведет нас в точку, где встретятся кинематограф, компьютерная игра, виртуальная реальность и иммерсивное шоу.

Это шоу на один сезон или останется надолго?

— Ого, вы спросили, как если бы я имел свободный доступ к небесному серверу. Будущего нам знать не дано. И это правильно – иначе играть будет неинтересно.

Какие вы получили первые отзывы от зрителей?

— Сам я никого не расспрашивал – не в моих правилах настаивать на немедленной рефлексии. Впечатления должны осесть. И потом, одним махом нереально охватить весь спектакль – обычно зрители приходят на иммерсив несколько раз. Иногда десятки раз… Мои коллеги спускались в бар после шоу - из обрывков случайно услышанных фраз они кое-что поняли… Но здесь, преодолевая приступ нарциссизма, я скромно умолкаю.