Алена Апина не помогла Уколовой с постельной сценой в «Комбинации»

Алёна Апина рассказала gazetametro.ru о своих ощущениях от игры Анастасии Уколовой в сериале «Комбинация». Напомним, что Настя играет в ленте молодую Алёну.

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Мне 80 процентов людей говорят, что мы с Уколовой очень похожи, – рассказывает Metro Апина. – Она «органику» хорошо схватила, мои движения, мимику. Это очень серьёзная роль.

Алёна Апина отметила, что Уколова оказалась дотошной и могла задавать ей вопросы даже на очень личные темы.

Я ещё не видела её сцену с Прилучным, – поясняет Апина. – Надеюсь, отнесусь к ней спокойно. Прилучный играет в сериале моего бывшего мужа. И вот Уколова звонит мне и говорит: «Алёна, у меня постельная сцена с «Иратовым». Как у вас было, что мне делать?» Я ей отвечаю: «Давай-ка ты сама, детка! Тут я тебе не коуч». Так что Уколова въедливо ко всему относилась, даже о таком у меня спрашивала. Считаю, это правильно!

Павел Прилучный играет в сериале роль продюсера Александра Иратова, в браке с которым Алёна Апина состояла с 1993 по 2017 год.

Рецензия «ИнтерМедиа» на сериал «Комбинация» - здесь.