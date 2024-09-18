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Тим Бёртон снимет четыре эпизода второго сезона «Уэнсдей»

Недавно журналисты издания Collider пообщались с шоураннером сериала «Уэнсдей» Элом Гофом. В ходе разговора один из создателей проекта поделился, что Тим Бёртон снимет четыре эпизода второго сезона «Уэнсдей».

Тим Бертон снимет четыре эпизода второго сезона «Уэнсдей»
© Чемпионат.com

Напомним, во время производства первого сезона Бёртон снял половину всех эпизодов. Другие детали продолжения сериала ещё держатся в секрете.

Во втором сезоне к команде присоединятся Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер (»Доктор Кто»), а также ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Дата релиза пока неизвестна — вероятно, зрители увидят второй сезон «Уэнсдей» только в середине или в конце 2025 года.