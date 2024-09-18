Тим Бертон снимет четыре эпизода второго сезона «Уэнсдей»

Недавно журналисты издания Collider пообщались с шоураннером сериала «Уэнсдей» Элом Гофом. В ходе разговора один из создателей проекта поделился, что Тим Бёртон снимет четыре эпизода второго сезона «Уэнсдей».

Напомним, во время производства первого сезона Бёртон снял половину всех эпизодов. Другие детали продолжения сериала ещё держатся в секрете.

Во втором сезоне к команде присоединятся Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер (»Доктор Кто»), а также ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Дата релиза пока неизвестна — вероятно, зрители увидят второй сезон «Уэнсдей» только в середине или в конце 2025 года.