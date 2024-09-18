«Эмилия Перес» будет представлять Францию на «Оскаре»

Французский «оскаровский» комитет объявил 18 сентября 2024 года, какой фильм будет претендовать на премию Американской киноакадемии. Им стала испаноязычная картина «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара о наркобароне, решившем уйти из бизнеса весьма неожиданным способом. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм удостоился двух наград – приза жюри и приза за главную женскую роль, который получили сразу четыре актрисы: Адриана Пас, Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес.

© Кадр из фильма

Отбором фильма занимался новый состав французского «оскаровского» комитета, куда вошли бывший худрук Каннского кинофестиваля Шарль Тессон (председатель комитете), драматург, сценарист и режиссер Флориан Зеллер, режиссер Одри Диван, бывший руководитель Lionsgate Патрик Ваксбергер и другие представители кинобизнеса.

Предыдущий состав был распущен после того, как выдвинул в 2023 году на «Оскар» не очевидного фаворита «Анатомию падения» (которая оказалась номинирована в пяти других категориях и получила приз за сценарий), а «Рецепт любви». Новый комитет было решено расширить с 7 до 11 членов, которые будут оставаться на своих должностях в течение двух лет.

Помимо «Эмилии Перес» в шорт-лист французских претендентов на «Оскар» входили новая экранизация «Графа Монте-Кристо» (которая выходит в российский прокат 19 сентября) режиссеров Александра де ла Пательера и Матье Делапорта, триллер Алена Гироди «Мизерикордия» и драма «Всё, что нам кажется светом» Паялы Кападиа.

Франция в последний раз выиграла «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке» в 1993 году за картину Режиса Варнье, а «Отверженные» Ладжа Ли стали последним французским фильмом, который прошел в финальный этап номинаций в 2020 году.

В тот же день стало известно, что Испания выдвинула на «Оскар» фильм «Возвращение Сатурна» Исаки Лакуэсты и Пола Родригеса.