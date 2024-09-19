«История игрушек 5»: что известно о новой части культовой франшизы

В 2026 году на экраны выйдет пятая часть культовой франшизы «История игрушек». С тех пор как первая глава картины, премьера которой состоялась в 1995 году, обрела огромную популярность, вселенная от Pixar не сдает своих позиций. Так, первая часть набрала на сайте Rotten Tomatoes 100 процентов оценок от критиков, то есть высший рейтинг, и 92 от зрителей, а четвертая — 96 процентов от критиков и 94 от зрителей. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении одного из лучших детских мультфильмов и вспоминает, что было в предыдущих частях.

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«История игрушек 5»: главное

«История игрушек 5» — это предстоящий анимационный фильм студии Pixar, продолжение мультфильма «История игрушек 4» и часть одноименной франшизы.

Оригинальное название: Toy Story 5;

Дата выхода: 2026 год;

Страна: США, Япония;

Жанр: мультфильм, фэнтези, семейный;

Дата выхода первого фильма серии: 19 ноября 1995;

Производство: Pixar Animation Studios (принадлежит Disney);

Режиссер: Эндрю Стэнтон, МакКенна Харрис;

Сценарий: Эндрю Стэнтон.

Дата выхода

Премьера пятой части «Истории игрушек» запланирована на 19 июня 2026 года.

Сначала фильм выйдет в кинотеатрах, а потом его, вероятно, можно будет посмотреть на стриминговой платформе Disney+, где сейчас выложены все предыдущие части франшизы.

Официального трейлера картины пока нет, но есть тизер, который студия Pixar представила на выставке Disney D23 в августе 2024 года.

Сюжет

Вселенная «Истории игрушек»

Действия во всех частях «Истории игрушек» разворачиваются в привычном нам мире, с той лишь разницей, что детские игрушки там оживают, когда людей нет поблизости.

Главные герои первой части франшизы, вышедшей в 1995 году, — старомодная кукла-ковбой по имени Вуди и фигурка космического рейнджера Базз Лайтер. Они конфликтуют из-за внимания своего владельца Энди: каждый год мальчику дарят новые игрушки и старые, лишившись интереса со стороны ребенка, рискуют отправиться на продажу или вовсе на свалку.

Рассказ о выброшенных на помойку, забытых и сломанных игрушках пронизывает все части франшизы. Так, во второй серии 1999 года Вуди, пытаясь спасти сломанного пингвина, случайно попадает в магазин. Оттуда Вуди хотят отправить в музей в Токио, и шериф решает, что это будет лучше, чем остаться забытым и ненужным.

Так или иначе все главы франшизы исследуют тему взросления и поисков себя, а еще тему детства — ведь все игрушки в этой вселенной именно такие, какими их придумали хозяева, и даже две одинаковые фигурки Базза Лайтера могут быть абсолютно разными по характеру.

На протяжении всего фильма «История игрушек 4» шериф Вуди пытался найти свое место в доме девочки Бонни. Он понимал, что она нуждается в нем не так сильно, как когда-то нуждался его прежний хозяин Энди, но старался примириться с новыми условиями. В финале фильма Вуди встречает фарфоровую куклу Бо Пип, влюбляется и уходит вместе с ней, выбрав жизнь «потерянной игрушки» — той, которая никому не принадлежит. Игрушечный космический рейнджер Базз Лайтер вместе с другими игрушками остается с Бонни, хотя и поддерживает решение Вуди.

Несмотря на то что в четвертом фильме Вуди словно прощается со зрителями, в пятой части он снова вернется (правда, непонятно, при каких обстоятельствах). Все остальные игрушки — ковбой Джесси, пес Спиралька, свинья-копилка Хэмм и самодельная ручка Вилкинс — также останутся главными героями.

Детали сюжета пока не раскрываются, однако шоураннеры намекнули, что он будет строиться вокруг конфликта традиционных игрушек и новых технологий.

Ожидается, что в фильме зрители увидят, как дети проводят все больше времени за гаджетами, из-за чего их игрушки чувствуют себя ненужными и отчаянно борются за внимание своих маленьких хозяев.

По словам руководителя Pixar Пита Доктера, в новом мультфильме появятся «очень крутые вещи, которых зрители еще не видели», например, целых 50 Баззов Лайтеров, которых контролирует компьютер.

Съемочная команда

Режиссером «Истории игрушек 5» выступит Эндрю Стэнтон, уже работавший над франшизой в качестве продюсера и сценариста. Его другие известные работы — «В поисках Немо», «ВАЛЛ·И», «В поисках Дори» и «Приключения Флика».

В качестве второго режиссера к Стэнтону присоединится МакКенна Харрис, для которой «История игрушек 5» станет дебютной полнометражной работой (до этого она была продюсером мультфильма «Элементарно»).

Кто будет озвучивать персонажей, пока неизвестно, однако актер Тим Аллен, озвучивающий Базза Лайтера во всех предыдущих частях, подтвердил, что Disney связывалась с ним и с Томом Хэнксом по поводу возобновления работы (Хэнкс озвучивал Вуди). Официальных данных по поводу релиза фильма в России пока нет, как и информации о русском дубляже.

Основные персонажи франшизы

Люди

Энди Дэвис — мальчик, обладающий большой коллекцией игрушек, изначальный владелец всех главных героев. После поступления в колледж отдает свои игрушки в детский сад.

Бонни — девочка, которая ходит в детский сад «Солнышко» и забирает себе Вуди, а потом получает от Энди его остальные игрушки.

Игрушки

Шериф Вуди — ковбой, любимая игрушка Энди в детстве. Отличается старомодными взглядами, но всегда приходит на помощь другим игрушкам;

Базз Лайтер — астронавт, которого Энди получает в подарок в первом мультфильме. Сначала Базз не верит, что он всего лишь игрушка, но потом осознает это. Харизматичный, уверенный и отважный;

Джесси — девушка-ковбой, мечтающая попасть в Японию в музей игрушек. Когда знакомится с Вуди, соглашается пойти с ним и жить у Энди;

Бо Пип — фарфоровая кукла. Играет второстепенную роль в первых двух фильмах, отсутствует в третьей части, но становится главной героиней четвертой. Она помогает Вуди спасти Вилкинса и влюбляется в шерифа;

Спиралька — пес-пружинка;

Рекс — зеленый тираннозавр;

Хэмм — свинья-копилка.

Предыдущие фильмы франшизы

Мальчику Энди на день рождения дарят новую игрушку — астронавта Базза Лайтера, который считает себя реальным существом. Харизматичный Базз быстро завоевывает все внимание Энди, и тогда его старые игрушки начинают ревновать. Особенно злится ковбой Вуди, когда-то бывший любимчиком Энди. Чтобы избавиться от конкурента, Вуди выбрасывает Лайтера из окна, и тот попадает в руки соседа Энди, Сида Филлипса, который любит ломать игрушки. Раскаявшись, Вуди решает спасти незадачливого астронавта, но это оказывается не так-то просто.

Год выхода: 1999;

Режиссеры: Джон Лассетер, Эш Брэннон, Ли Анкрич.

В детской Энди, наконец, наступила идиллия: все игрушки подружились и живут своей жизнью, пока никто из взрослых их не видит. Но внезапно Вуди похищает таинственный коллекционер. Оказывается, ковбой — очень ценная игрушка, за которую японский музей готов выложить огромные деньги. Тогда Базз вместе с остальными игрушками Энди отправляется на помощь товарищу, а Вуди в это время обретает своих родственников.

Год выхода: 2010;

Режиссер: Ли Анкрич.

По сюжету этого фильма Энди уже 18 лет. Он собирается в колледж и не знает, что ему делать со старыми игрушками. Наконец, он решает подарить их детскому саду «Солнышко», чему Базз, Вуди и другие игрушки совсем не рады. Быстро выясняется, что дети в саду делятся на тех, кто хорошо обращается с игрушками, и на тех, кто не очень. Кроме того, в садике уже есть другие игрушки, которые сами определяют, кто будет играть с ними. Базз и Вуди вступают с ними в конфликт и планируют побег.

Вуди и его товарищи обретают новую хозяйку — девочку Бонни — и внезапно сталкиваются с повторением истории. Когда Бонни приносит домой новую игрушку, Вилкинса, она забывает про своих прежних друзей, чем очень их огорчает. Однако игрушки уже знают, что решить проблемы можно только с помощью терпения и любви, поэтому, когда Вилкинс теряется, они отправляются его искать.