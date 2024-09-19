На телеканале HBO выходит один из самых громких новых сериалов года — «Пингвин», посвященный одному из самых колоритных врагов Бэтмена. Заглавную роль исполнил Колин Фаррелл, совершенно неузнаваемый в образе некрасивого и неприятного криминального авторитета. Посмотревшие первые серии критики уже называют проект одним из лучших сериалов 2024 года, а игру Фаррелла — самой яркой за всю историю франшизы. «Лента.ру» рассказывает, появится ли в шоу Бэтмен, почему звезда сериала возненавидела свою роль и что еще известно о «Пингвине».

О чем «Пингвин»?

Действие сериала разворачивается практически сразу после событий фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. Загадочник (Пол Дано), превративший Готэм в руины, нанес урон и его преступному сообществу — лишив жизни преступного босса Кармайна Фальконе (Джон Туртурро), владельца клуба «Айсберг Лаунж», он оставил зияющую дыру на самом верху криминального мира Готэма. А это значит, что очень скоро среди бандитов второго эшелона развернется опасная и кровавая борьба за место крестного отца.

Одним из таких претендентов оказывается Освальд Кобб (Колин Фаррелл, практически неузнаваемый за тоннами грима), в прошлом — правая рука Фальконе. Коббу по понятиям следовало бы уступить место Альберто (Майкл Зеген), сыну Кармайна. Вот только наследник плотно сидит на модном наркотике и управлять криминальной империей скончавшегося папы не в состоянии.

Впрочем, в Коббе, которого даже подельники презрительно кличут Пингвином, опасного соперника тоже никто не видит.

От чересчур нелепого, хромого, не имеющего никаких важных связей в преступном мире Кобба будто бы не исходит никакой угрозы. В потенциал мафиози верит лишь София (Кристин Милиоти), еще одна представительница криминальной династии Фальконе, недавно освободившаяся из больницы Аркхем. Роковая девушка пытается использовать Пингвина, чтобы самой заполучить место в преступной верхушке.

Появится ли в сериале Бэтмен и почему Фаррелл возненавидел свою роль?

Колин Фаррелл, исполнивший в сериале заглавную роль, в многочисленных интервью рассуждал о своем перевоплощении в антигероя. Рассказывая об ощущениях, он признавался, что испытывал странные ощущения от собственного вида в зеркале и сравнивал себя с кошкой, которая не способна узнать себя в отражении.

Когда смотришь на себя и не узнаешь, то будто превращаешься в белый лист. Это было удивительно. Очень, очень мощное чувство, практически гипнотическое Колин Фаррелл.

Впрочем, в другом интервью актер жаловался на обилие грима, которое ему приходилось носить на съемках. По его словам, по окончании работы он осознал, что «больше никогда в жизни не хочет надевать этот ****** костюм и эту ****** голову». Он затруднился ответить, готов ли вернуться к роли Пингвина в обозримом будущем.

«В конце концов я просто ныл и жаловался всем окружающим на то, как сильно я хочу, чтобы это поскорее закончилось», — Колин Фаррелл.

Исполнительный продюсер проекта, режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз в одной из бесед с блогерами объяснил, почему в «Пингвине» не появляется главный персонаж франшизы.

«Этот сериал предлагает посмотреть на события с совершенно новой точки зрения. Фильм рассказывается сквозь призму Бэтмена, в некоторых моментах — с перспективы Загадочника, но по большей части сосредоточен на протагонисте. И нам было очень интересно это изменить. Показать эту историю глазами Освальда, Софии и других героев. И в таком случае для этих персонажей Бэтмен существует лишь как что-то далекое. Он где-то рядом, но никто не знает, где он», — рассказывал Ривз.

Что о сериале говорят критики?

Криминальная драма, как утверждают западные критики, вдохновлена культовыми кинополотнами вроде «Лица со шрамом», «Хороших парней» и трилогии «Крестный отец». При этом в персонаже Фаррелла многие увидели классического телевизионного антигероя времен нулевых, в частности — мафиози Тони Сопрано из сериала «Клан Сопрано». Сходство лишь усиливается тем фактом, что у Пингвина тоже есть абьюзивная мать (Дирдри О'Коннелл), с которой тот оказывается тесно связан. The Hollywood Reporter утверждает, что из-за этого куда интереснее наблюдать за судьбой героини Кристин Милиоти. При этом игра звезды «Шугара» в новом проекте удостоилась множества похвал.

«Фаррелл здесь находится на пике своей формы, добавляя едва заметные нотки уязвимости персонажу, которого мы уже давно знаем», — Empire.

Критики сходятся во мнении, что «Пингвин» мало похож на что-либо из франшизы о Темном Рыцаре — этот спин-офф с его погружением в мир криминала и коррупции вполне способен существовать отдельно от вселенной Готэма.

«"Пингвин" демонстрирует как концентрация власти, ее злоупотребление и коррупция приводят к социальному расслоению», — пишет Variety.

© Кадр из трейлера сериала "Пингвин"

«В то время как сериалы вроде "Готэма" и "Женщины-кошки" регулярно обращаются к каноническому Бэтмену многочисленными отсылками, "Пингвин" придает хорошо известной вселенной более широкую трактовку и создает собственный мир», — отмечает NPR, признавший сериал одним из лучших в 2024 году.

Оригинальное название: The Penguin;

Жанр: криминальная драма, фэнтези;

Шоураннер: Лорен ЛеФранк;

Режиссер: Крэйг Зобел;

Количество серий: 8;

Телеканал: HBO;

Когда выйдет: 19 сентября 2024 года;

В главных ролях: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Клэнси Браун, Рензи Фелиз, Майкл Келли и другие.

Сериал «Пингвин» выходит на HBO и Max 19 сентября.