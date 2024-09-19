Фильм «Пять ночей с Фредди 3» запущен в раннюю стадию работы

Франшизы «Пять ночей с Фредди» становится популярной в игровой индустрии, но и в кино. Первая часть экранизации вышла в 2023 году, собрала тёплые отзывы от зрителей и стала финансовым хитом.

© Кадр из трейлера фильма "Пять ночей с Фредди"

Вторая часть, которая продолжит события оригинала, выйдет 5 декабря 2025 года. К главным ролям вернутся Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард и Элизабет Лэил.

Теперь инсайдер Даниэль Рихтман рассказал о триквеле. Да, сиквел ещё не вышел, но это не мешает создателям картин по франшизе строить планы на будущее. По словам Рихтмана, третью часть запустили в раннюю стадию работы. Вероятно, в успехе второй части сильно уверены.

Другими деталями ленты Рихтман не поделился. Скорее всего, третья часть продолжит вторую и продолжит адаптировать оригинальные видеоигры.