Документальный фильм о пропавшем красноярском пенсионере покажут по ТВ

История потерявшегося жителя Красноярского края 77-летнего Геннадия Лемещенко будет рассказана в новом выпуске документального проекта «Вернувшиеся». Его показ запланирован на 20 сентября, рассказали в пресс-службе ТВЗ.

«77-летнему человеку в принципе много где опасно находиться. Мы понимаем, что, чем старше человек становится, тем более уязвимым он становится в силу своего физического здоровья. В данном случае ситуация усложнялась тем, что конец августа стоял сухим и жарким», – прокомментировала волонтер КРОО «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Елена Мезенцева.

Описываемая ситуация произошла 24 августа 2023 года. Пенсионер вместе с другом пошел в лес за грибами в районе поселка Подтесово. Пожилые люди разошлись в лесу и кричали друг другу раз в несколько минут, чтобы оставаться на связи, а потом договорили встретиться у машины. Однако герой истории там не появился. Друг испугался и сразу же сообщил о случившемся сыновьям Геннадия.

В поисках принимали участие МЧС и волонтеры. Работы продолжались более шести дней. Ситуация осложнялась тем, что в этих местах есть топке болота и дикие животные.