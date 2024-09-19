На международном кинофестивале имени Распутина покажут фильмы об Арктике

Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени писателя Валентина Распутина открылся в Иркутской области. Ключевой темой фестиваля станут фильмы об Арктике, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

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"В Иркутской области 19 сентября открылся 23-й Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа". <…> Жюри кинофорума определит победителей в пяти номинациях: "Лучший документальный фильм", "Лучший научно-популярный фильм", "Лучший игровой фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучшее полнокупольное кино", а также присудит приз "Байкал" за остроту поставленной проблемы и гран-при, который в этом году составит 500 тысяч рублей. <…> Ключевой темой Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" в этом году станут показы фильмов об Арктике. На открытии фестиваля 19 сентября зрители увидят документальную ленту "В Арктику" режиссера Леонида Круглова", - сообщили организаторы.

В программе представлен проект "Женский голос Арктики", в рамках которого зрители увидят два фильма документалиста из Санкт-Петербурга Милы Кудряшовой.

"Участников и гостей фестиваля также ждет встреча с героинями этих кинолент - якутской певицей, актрисой театра и кино Валентиной Романовой (Чыскыырай) и мастером мировой культуры и искусства, хомусистом, заслуженной артисткой Республики Саха (Якутия) Варварой Степановой (Арчыына)", - пояснили организаторы.

Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" им. В. Г. Распутина учрежден в 1999 году Союзом кинематографистов РФ. Проводится фестиваль при поддержке правительства Иркутской области, министерства культуры региона, а также Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году комиссия кинофестиваля на отборочном этапе рассмотрела более 180 фильмов, заявленных на конкурс. В шорт-лист фестиваля вошли фильмы режиссеров из 10 стран.