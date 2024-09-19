В России выходит фильм «Субстанция» с Деми Мур: рецензия

19 сентября в кино выходит боди-хоррор Корали Фаржа «Субстанция», получивший приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. В ленте 50-летняя голливудская звезда в исполнении Деми Мур принимает препарат, создающий ее «улучшенную» и омоложенную версию, но быстро начинает об этом жалеть. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, как в одной ампуле «Субстанции» умещаются Тарантино, Кроненберг и «Оземпик» с ботоксом.

© Кадр из трейлера фильма "Субстанция"

Когда-то Элизабет Спаркл (Деми Мур) была ярчайшей голливудской звездой, но, как говорит продюсер ее фитнес-телешоу, «после 50 все проходит» — так что женщину прямо в день рождения увольняют из собственной передачи и тут же начинают подыскивать кого-то помоложе на замену. Вскоре Элизабет получает странное предложение от людей с черного рынка: ввести себе препарат «Субстанция», который должен создать ее «улучшенную» версию. Ключевое правило — оригинал («матрица») и копия («другая») обязательно должны меняться каждые семь дней (одновременно находиться в сознании они вроде бы не могут). Так из Элизабет получается юная Сью (Маргарет Куолли), которая моментально становится любимицей публики. Однако с успехом растут и аппетиты «другой» — а для «матрицы» это оборачивается зловещими последствиями.

Будучи историей о Злой королеве и Белоснежке в режиме Джекилла и Хайда, фильм «Субстанция» спокойно мог бы носить сказочное название «Однажды в… Голливуде», если бы его уже не застолбил Квентин Тарантино, который под этим заголовком пять лет назад показывал в Каннах трехчасовое рагу из Маргарет Куолли и других актрис в маринаде нефильтрованного мужского взгляда. Здесь, впрочем, взгляд противоположный — второй полный метр француженки Корали Фаржа продолжает линию женского взгляда на мужской из ее дебюта 2017 года «Выжившая». Только вместо экшн-триллера о мести за изнасилование, снятого по следам «Убить Билла» и «Безумного Макса», обращается к кроненберговскому боди-хоррору.

«Субстанция» — фильм злободневный, пускай и абсурдно: казалось бы, навязанные стандарты красоты давно должны бы уйти в прошлое, но в 2024 году, по ощущениям, половина звезд худеет на «Оземпике» и накачивается ботоксом, а вторая скупает абонементы в клиники пластической хирургии. Телесный ужас сюда, понятно, так и просится, но его градус в итоге устанавливается не то чтобы на запредельных и шокирующих значениях. Так что сильной дозы упоительного отвращения от картины ждать не стоит. Зато она может похвастаться лихими переменами жанра и отбитой истерической интонацией. Последнюю преимущественно задает Деннис Куэйд, который потешно хохочет, причмокивает и пританцовывает в карикатурном образе продюсера с говорящим именем Харви.

Отдельные запчасти ленты Фаржа созвучны «Титану» Жюлии Дюкурно — тоже боди-хоррору, но про занимательные последствия секса с машиной. Тот три года назад достаточно громко проревел в Каннах и умчался с Лазурного берега с «Золотой пальмовой ветвью» под мышкой; «Субстанции» на последнем смотре выписали всего лишь приз за сценарий. Фаржа, впрочем, куда дружелюбнее к зрителю, чем Дюкурно: пускай ее лента ощутимо затянута и назойливо повторяет одни и те же незамысловатые вещи, ей, кажется, в первую очередь хочется развлечься и развлечь.

В этом же, однако, заключается и ахиллесова пята: фильм заблаговременно назвали феминистским, но вообще это не самый выгодный для «Субстанции» ракурс. Во второй половине картины к здешней палитре жанров подмешивается хэгсплотейшн, он же психобидди; в таких лентах речь, как правило, идет об утратившей былую красоту пожилой женщине, которая теряет рассудок и начинает терроризировать окружающих; один из свежих примеров — «X» Тая Уэста — стало быть, фильм отстаивает честь 50-летних, пуская в расход лиц 70+ (но посмотрим, что Фаржа, которой сейчас по возрасту ближе героиня Мур, будет снимать в 2040-х).

Так что крепко в ту сторону думать не стоит, иначе вся конструкция рискует осыпаться. Это, к счастью, сделать не сложно: как раз в тот момент, когда картина начинает всерьез утомлять, постановщица достает из-за пазухи азиатский экшен и по-тарантиновски фонтанирующую кровь. Что, конечно, видится идеальным завершением фильма о том, что от всех нас в конечном счете не останется и мокрого места (его вытрут). Если вам предварительно доведется погулять в теле Маргарет Куолли, а потом — Деми Мур, что ж, будет, чем утешиться.