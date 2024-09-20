Таджикистан и Узбекистан снимут исторический фильм

В Таджикистане снимут исторический фильм. Рабочее название – «Сияние звезд: Джами и Навои». Это картина о дружбе поэтов XV века. Инициаторами ее создания стали президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. В настоящее время идут видеопробы актеров. Творческая группа готовит костюмы и реквизит, передает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова. Фильм еще не начали снимать, но уже назвали культурным мостом между Таджикистаном и Узбекистаном. Живыми декорациями послужат улицы этих двух древних стран. В них будут происходить события, связанные с дружбой персидского поэта Абдуррахмана Джами и узбекского мыслителя Алишера Навои.

«Мы покажем небольшой период жизни и деятельности Джами и Навои. Сосредоточимся на том, как эти два великих человека сформировались, и на их дружбе, которая перешла от уровня учителя и ученика к уровню отца и сына. Мы расскажем о них всему миру», – рассказал председатель Союза кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдодов.

О съемках фильма заговорили еще четыре года назад. Тогда сделать его предложили президенты двух стран. Основная идея – рассказать о схожести истории, культур и духовной близости народов. На главные роли претендуют несколько актеров. Один из них – Диловар Сафаров – уже имеет опыт съемок в исторических лентах.

«В этом фильме я пробуюсь на роль короля Узун Хасана, который в свое время был выдающейся личностью и оставил большой след в истории», – рассказал актер Диловар Сафаров.

Команда проекта – международная. Режиссером с таджикской стороны выступит Файзуллло Файзов. Он снял несколько короткометражных работ и социальную драму «Водный мальчик».

«Одновременно с кастингом на новый проект идет работа над эскизами мест, которые должны быть построены, например, дом Джами. Кроме того, мы почти завершили эскизы костюмов и скоро начнем пошив. Для этих видеопроб мы уже сшили около 10 костюмов», – рассказал режиссер Файзулло Файзов.

Съемки фильма начнутся в декабре в павильонах Узбекистана, а весной – на открытых площадках Таджикистана и Узбекистана. Также они пройдут в Турции и, возможно, в Иране.

Завершить съемки фильма «Сияние Звезд: Джами и Навои» планируют в 2025 году.