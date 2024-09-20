Началась работа над четвертым сезоном сериала «Триггер»

Сериал "Триггер", который рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, получит продолжение в четвертом сезоне, сообщил директор по контенту "Кинопоиска" Николай Буц.

© кадр из сериала «Триггер»

"Триггер" - первый среди сериалов, который пришел к миллиону оценок на "Кинопоиске". Материал выйдет в обозримом будущем. Я хочу объявить о том, что началась работа над четвертым сезоном", - сказал он на презентации проектов нового сезона "Плюс студии".

Сериал рассказывает о психологе Артеме Стрелецком - стороннике шоковой терапии. Он постоянно провоцирует клиентов и намерено выталкивает из зоны комфорта, чтобы решить их проблемы.

Пилотную серию "Триггера" показали в Каннах в 2018 году на ежегодном рынке аудиовизуальной продукции Mipcom. Российская премьера сериала состоялась в феврале 2020 года на Первом канале. "Триггер" получил премии "Золотой орел" в номинациях "Лучший телевизионный сериал" и "Лучший актер на ТВ". Второй сезон вышел на "Кинопоиске" 7 января 2022 года. Полнометражный "Триггер" вышел на "Кинопоиске" 21 декабря 2023 года и стал прямым продолжением второго сезона сериала. Третий сезон сериала станет продолжением полнометражного фильма.