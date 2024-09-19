Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия анонсировал премьеру документального фильма о себе: «Топурия: Матадор», которая состоится уже сегодня в кинотеатрах и скоро выйдет эксклюзивно на Movistar Plus+. Также боец отметил, что вторая часть этого фильма уже записывается.

— Как проходит премьерная неделя? Более напряжённая, чем неделя перед боем? — По правде говоря, эта неделя полна обязательств, но я проживаю её как обычно. Каждый день просыпаюсь с благодарностью. Меня не волнует, чувствую ли я усталость, или чувствую себя изнурённым… Я жив. Поэтому я благодарен за то, что у меня есть дар прожить ещё один день.

— Вы представляли себе всё это – быть чемпионом, сниматься в кино – несколько лет назад? — Да, правда в том, что мне это всегда казалось нормальным. Вот почему я ставлю всё на этот проект.

— Будут ли ещё? Кино и пояса, конечно… — Конечно. Фактически мы уже приступили к съёмкам второй части фильма. Это не заканчивается здесь, — приводит слова Топурии Marca.