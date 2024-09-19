Авторы «Зимородка» указали на виновника в расставании главной пары сериала

Авторы сериала «Зимородок» в новом тизере указали на причастность героини Суны к расставанию центральной пары проекта — Ферита и Сейран, пишет «Царьград». Новая серия выйдет на экраны 20 сентября.

© Кадр из трейлера сериала "Зимородок"

Речь идет о 75-м эпизоде проекта, второй тизер которого вызвал большой интерес среди поклонников турецкого сериала. Авторы ролика показали фрагменты диалогов персонажей. Поклонники сделали вывод, что действия Суны смотрятся не совсем честными и именно девушка поспособствовала расставанию героев.

Также поклонникам показали, что Ферит видел, как его возлюбленная гуляет по больничному саду вместе с Синаном. Главный герой несколько раз пытался навестить супругу, но ничего не получалось. Синан и Сейран познакомились в больнице, и фанаты сериала полагают, что мужчина специально сблизился с ней.

Сериал «Зимородок» впервые вышел в эфир в сентябре 2022 года. Данный проект является одним из самых популярных в Турции. Он рассказывает историю Ферита, который вырос в богатой семье. Из-за казуса во время помолвки его невестой стала Сейран вместо Суны.

Ранее в России выступили с инициативой запретить турецкие сериалы из-за якобы формирования ошибочного мнения о мужчинах. По мнению депутата Светланы Журовой, причин для введения таких мер нет. Она добавила, что в турецких проектах не всегда отражается реальная жизнь в стране.