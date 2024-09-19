Как кинопарк «Москино» развивает российскую киноиндустрию

Благодаря кинопарку «Москино» индустрия получила возможность профессионально, масштабно и удобно снимать любой материал для широкой аудитории. Об этом сообщил актер Евгений Миронов.

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На локации «Арсеньев» можно снимать исторические картины. Пространство позволяет выполнять все съемочные работы в одном месте и не переезжать с места на место. По его словам, декорация является одной из самых больших в Европе.

«Я знаю, что в киногороде разрабатывается проект большого бассейна для фильмов с морской тематикой, в том числе для подводных съемок. Здесь создается продуманная инфраструктура для работы киногрупп — работают гостиница и ресторан», — заявил Миронов.

По его словам, у кинопарка есть возможность стать местом притяжения как для российских производителей, так и для зарубежных партнеров.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино». Это одна из основных площадок Московского кинокластера — глобального проекта, который строится и реализуется в российской столице. Также в состав кинокластера войдут три киностудии имени Горького — на улице Сергея Эйзенштейна, в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте. Последняя станет крупнейшей киностудией в России. Ожидается, что к 2030 году 80 процентов российских фильмов будут сниматься на базе инфраструктуры Московского кинокластера.