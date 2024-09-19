«Дикий фанфик». Кинокритик оценил новую экранизацию «Графа Монте-Кристо»

Новая адаптация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», которая вышла в прокат 19 сентября, является диким фанфиком, пишет обозреватель «Фонтанки» Лидия Маслова. Фильм является самой дорогой картиной Франции в 2024 году.

© Кадр из трейлера фильма "Граф Монте-Кристо"

Автор колонки обращает внимание, что новый Монте-Кристо, которого играет Пьер Нине, в актерском плане явно проигрывает таким своим предшественникам, как Жерар Депардье и Виктор Авилов. Кроме того, по ее словам, режиссеры Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт добавили отсебятину, дописав эпизоды, которые кажутся им более зрелищными, чем в первоисточнике, и придумав за Дюма новых персонажей.

«Оправдать такой дикий фанфик, как новый "Граф Монте-Кристо", можно тем, что он создан не только из коммерческих, но, в конечном счете и из своеобразных просветительских побуждений», — пишет «Фонтанка».

Ранее авторы сериала «Зимородок» в новом тизере указали на причастность героини Суны к расставанию центральной пары проекта — Ферита и Сейран. Новая серия выйдет на экраны 20 сентября. Речь идет о 75-м эпизоде проекта, второй тизер которого вызвал большой интерес среди поклонников турецкого сериала. Авторы ролика показали фрагменты диалогов персонажей.