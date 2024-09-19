В РФ выходит в прокат фильм Дмитрия Давыдова «‎Чума»

Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Чума" выходит в прокат с 19 сентября в Якутии и российских городах, один из премьерных показов состоялся в кинотеатре "Центральный" в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня у нас начинается ограниченный российский прокат - 125 городов у нас. Где-то [запланированы] разовые показы", - сообщил журналистам Давыдов.

Прокат будет организован в Якутске и районах Якутии. Он отметил, что в дальнейшем планируется организовать показ и на онлайн-платформе.

Съемки в течение месяца прошли в сентябре 2022 года в Амгинском районе Якутии. Сценарий был готов еще в 2018 году. Исполнитель одной из главных ролей Евгений Николаев помогал с игрой юным актерам. Главные роли подростков исполнили Радмир Романов, для которого это первая главная роль, и Эрхан Слепцов, игравший в фильме "Там, где танцуют стерхи". Одну из главных ролей исполнил актер театра и кино Георгий Бессонов.

Премьера "Чумы" состоялась в 2023 году на кинофестивале "Маяк" в Геленджике, где картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. В центре сюжета "Чумы" - проблема отцов и детей.

Кинолента рассказывает о двух семьях, проживающих по соседству в якутской глубинке, где отцы-одиночки воспитывают сыновей-подростков. Красной линией на протяжении всего фильма встает вопрос - сможет ли отец достучаться до сердца своего ребенка и стоит ли принимать доброту за слабость.