Когда пройдет 47-й Московский международный кинофестиваль

47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 17 по 24 апреля 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносмотра.

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"Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2025 году - 47-й ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр "Октябрь", - отметили в пресс-службе.

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 47-го ММКФ организаторы обещают сообщить позднее.

Ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в 10 столичных кинотеатрах, в том числе международные и российские премьеры. ММКФ не только демонстрирует разнообразие современного кинематографа, но и открывает новые перспективы для его развития, формируя будущие тренды. Как напомнили в пресс-службе, 46-й ММКФ посетили 39 тыс. зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 56 стран.

Главный приз фестиваля - "Золотой Святой Георгий", он присуждается лучшему фильму конкурсной программы и лауреату, внесшему вклад в мировой кинематограф. Среди других наград - "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский".